PUBBLICITÀ
HomeCronacaSversava oli esausti nei terreni, arrestato 19enne a Giugliano
CronacaCronaca locale

Sversava oli esausti nei terreni, arrestato 19enne a Giugliano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Sversava oli esausti nei terreni, arrestato 19enne a Giugliano
Sversava oli esausti nei terreni, arrestato 19enne a Giugliano
PUBBLICITÀ

La lotta all’inquinamento con il recente decreto e il raccordo operativo della control room dei Carabinieri Forestali stanno registrando passi significativi.

Arrestato un 19enne di etnia rom. Il dispositivo interforze ha funzionato con assoluta sinergia.  Una pattuglia dell’esercito – impiegata nell’ambito del servizio “Terra dei fuochi” – nota il ragazzo nel campo rom a Giugliano in Campania in via Carrafiello e contatta la control room della Regione Forestale carabinieri Campania.

PUBBLICITÀ

Il centro nevralgico della lotta all’inquinamento – che accentra segnalazioni, flussi informativi e richieste di intervento nelle province napoletana e casertana – invia i carabinieri del 10° Reggimento Campania, impiegati in servizi dedicati h 24. I militari bloccano il 19enne mentre si sta sbarazzando di oli esausti di motore versandoli sull’erba delle campagne vicino al campo rom con gravi rischi di deterioramento di suolo, ecosistema e biodiversità. L’azione è monitorata dall’alto dalla control room. Il ragazzo viene arrestato per sversamento di rifiuti pericolosi.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati