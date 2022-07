Lotta ai tassisti abusivi e allo spaccio su strada, blitz tra Capodichino e ‘la Bussola’

Continuano senza sosta, in modalità “alto impatto”, le operazioni volte al contrasto del trasporto abusivo di passeggeri all’esterno dell’aeroporto di Capodichino. In azione, questa mattina, gli agenti del commissariato Secondigliano, guidato dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito, la Polizia di Frontiera VI Zona, diretta dal vicequestore aggiunto Claudia Balbuzza, il Reparto Prevenzione Crimine Campania, l’unità operativa aeroportuale della polizia locale, coordinata dal capitano Vincenzo Maiolini, l’unità operativa Turistica, diretta dal capitano Sabrina Pagnani.

In particolare, presso lo scalo internazionale di Napoli, sono stati sopresi tre tassisti privi di licenza, tutti sanzionati (il loro veicolo era stato adibito al trasporto di passeggeri senza alcuna autorizzazione). Nel corso della stessa operazione, qui supportati da Asl e personale Enel, riscontrate carenze igienico – sanitarie in un supermercato di Secondigliano, tre lavoratori a nero. Inoltre, il titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica. Otto in tutto le contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della strada, trovati 803 grammi di marijuana in un sottoscala di via della Bussola a San Pietro a Patierno.