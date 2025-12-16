Tenta il cavallo di ritorno a Casoria ma all’appuntamento trova i falchi, 20enne in manette

PUBBLICITÀ

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per estorsione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che aveva chiesto la somma di 1.000 euro per la restituzione della sua auto, rubata alcuni giorni prima a Capodrise.

Proprio in sede di denuncia, la vittima ha ricevuto un’ulteriore telefonata, durante la quale si è riuscito a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro riuscendo, grazie alle indicazioni degli operatori, a non destare sospetti nel soggetto.

Pertanto, i Falchi della Squadra Mobile si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento e hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato che è sopraggiunto pochi istanti dopo a bordo di una vettura; i poliziotti, prontamente intervenuti, gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha accelerato bruscamente la marcia tentando di speronare l’autovettura di servizio finchè, dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Il predetto, inoltre, è stato trovato in possesso tre involucri di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.