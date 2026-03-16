Teo Mammucari sbeffeggia Peppe Iodice: “Abbiamo ospiti più importanti, mandalo via”

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Momento di forte imbarazzo televisivo durante l’ultima puntata di Domenica In, dove Peppe Iodice era ospite per promuovere il suo nuovo film Mi batte il corazon, in uscita nelle sale il 19 marzo. In studio, però, l’intervento del comico napoletano è stato interrotto da una serie di battute pungenti di Teo Mammucari, che hanno creato un clima confuso e a tratti imbarazzante.

Non è chiaro se si sia trattato di un siparietto concordato con gli autori o di un momento improvvisato. Fatto sta che, mentre Iodice era seduto accanto alla conduttrice Mara Venier, Mammucari ha iniziato a incalzare con commenti sarcastici sul film: “Abbiamo ospiti più importanti, tre minuti caccialo via… No io ho visto il film, imbarazzante, uno non fa ridere, due abbiamo altri ospiti, tre caccialo via”. Un giudizio arrivato peraltro senza aver visto la pellicola, come lo stesso Mammucari ha poi ammesso.

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La conduttrice ha provato a smorzare i toni: “Ma non sei carino”, ha detto, visibilmente poco divertita dalla situazione. Mammucari però ha continuato con le provocazioni: “Abbiamo Pino Strabioli, Mara non perdere tempo”. E poi ancora: “Abbiamo Pino Strabioli, non perdere tempo su. Due domande e lo mandiamo via”. A quel punto a Iodice viene chiesto di parlare del film e della sua uscita al cinema. “Il 19 marzo, il giorno della festa del papà e di san Giuseppe, cioè non è una data banale”, spiega il comico napoletano. Ma la risposta non ferma Mammucari, che rilancia subito con un’altra battuta: “E il 21 lo tolgono, due giorni”.

Nonostante il clima teso, Iodice ha reagito con eleganza e ironia: “Dici che stai scherzando e che mi vuoi bene perché sennò a Napoli scrivono che ce l’hai con me…”. Nel frattempo, in studio cresce la confusione. Mammucari mostra anche una lavagnetta ricevuta dagli autori, dove sarebbe indicato di chiedere a Iodice di restare in onda insieme a Pino Strabioli. A chiudere il momento caotico ci pensa Venier con una battuta: “Dai ragazzi, non urlate che c’ho i fischi alle orecchie… No, non per colpa vostra ho gli acufeni”.

La risposta di Peppe Iodice

Il giorno successivo alla puntata, però, Peppe Iodice ha scelto di non alimentare la polemica. Intervenuto a La Radiazza su Radio Marte con Gianni Simioli, il comico ha commentato l’episodio con una metafora, evitando di citare direttamente Mammucari. “A me sembra strano parlare di tutto questo. È come se stesse per nascere mio figlio tra tre giorni e io mi fermassi a parlare con il parcheggiatore mentre vado in clinica”. Per Iodice, infatti, l’attenzione deve restare sul film in uscita e non sul siparietto televisivo. Non a caso il “parcheggiatore” della sua metafora diventa il simbolo di una polemica considerata marginale rispetto all’obiettivo principale. Il comico ha invece voluto spendere parole di ringraziamento per Mara Venier, sottolineando il sostegno ricevuto durante la trasmissione: “In questa cosa vorrei ringraziare pubblicamente Mara Venier perché con me è stata affettuosissima. Lei aveva preparato una cosa bellissima per me, questo mi rimane della puntata di ieri. Il suo grande affetto”.

Nel corso dell’intervista, Gianni Simioli ha provato a tornare sulla vicenda, ricordando anche la battuta sul possibile disappunto dei napoletani e il fatto che molti spettatori si fossero sintonizzati proprio per seguire l’ospitata di Iodice. Ma il comico ha preferito chiudere rapidamente il discorso: “Temo che la polemica possa essere più grande della notizia del film. A me interessa solo il film. Per me questa cosa è già messa da parte”. Una scelta precisa, quella di non trasformare l’episodio in uno scontro mediatico. Iodice ha preferito restare concentrato sulla promozione della pellicola, evitando di diventare il protagonista di una lite televisiva. Mi batte il corazon arriva al cinema il 19 marzo. E non è escluso che proprio il clamore nato attorno al momento vissuto a Domenica In finisca, indirettamente, per attirare ancora più curiosità sul film.

Andrea Sannino difende Peppe Iodice

Tramite una storia Instagram, Andrea Sannino ha preso le difese dell’amico e comico napoletano: “Caro Teo, quello non è ironizzare, quello è semplicemente un ridicolo tentativo di rovinare un momento atteso da una vita! Non hai fatto ridere. Lo sai? Viva Peppe Iodice, dal 19 marzo al cinema”.