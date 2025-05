Torna la Ztl dell’estate, scattano i divieti per Marechiaro

PUBBLICITÀ

Entra in vigore sabato 31 maggio il dispositivo di circolazione che istituisce la zona a traffico limitato (ZTL) in via Marechiaro. Nel tratto compreso tra via Alfano e piazzetta Marechiaro sarà in vigore il divieto di transito veicolare per l’intera giornata, fino al 26 ottobre.

Nel tratto compreso tra discesa Coroglio e via Alfano, il divieto di transito veicolare sarà attivo dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni festivi e prefestivi fino al 29 giugno e dal 15 settembre al 26 ottobre. Dal 30 giugno al 14 settembre il divieto sarà esteso anche ai giorni feriali, sempre nella fascia oraria 8:00-19:00. Oltre alle limitazioni alla circolazione, sono previsti anche divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Per il controllo degli accessi saranno attivati varchi telematici. Sarà consentito il transito ai veicoli dei residenti autorizzati, nonché a quelli diretti ad autofficine, autorimesse, alberghi e aree di sosta private fuori strada ubicati all’interno della ZTL, previa richiesta telematica agli uffici competenti. Deroghe sono inoltre concesse ai veicoli con a bordo medici in visita domiciliare a pazienti residenti all’interno della ZTL, nonché ai mezzi di aziende e società erogatrici di servizi pubblici.

