“Tornerò a scuola”, parla la maestra Elena Maraga dopo la bufera Onlyfans

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Sarebbe pronta a fare il suo ritorno in classe Elena Maraga, l’ex maestra di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso era licenziata per la sua attività da content creator sulla piattaforma Onlyfans. Come riportato dal “Messaggero”, affida ai social l’annuncio sul suo futuro: “In questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola“.

Dalla scrivania a Onlyfans, la parabola della maestra Elena Maraga

Nell’ultimo anno è stata sulla bocca un po’ di tutti e la sua storia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. La 29enne trevigiana infatti insegnava in una scolaresca di Varago Maserada e allo stesso tempo, aveva aperto un canale Onlyfans poiché sosteneva che “una vita con il salario da insegnante a 1200 euro è insostenibile”. A pochi mesi dall’apertura però, le sue foto iniziano a circolare su vari gruppi siccome un papà di un suo alunno le aveva condivise su “una chat di calcetto”. La storia subito alza un grosso polverone che travolge in pieno la maestra.

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Elena viene prima sospesa, poi “licenziata per giusta causa” e allontanata definitivamente dal mondo dell’istruzione. La vicenda ha poi costretto il Ministero dell’Istruzione ad aggiornale il Codice di comportamento nazionale per i dipendenti pubblici costringendo ad “evitare dichiarazioni, immagini o commenti che possano danneggiare il prestigio o l’immagine dell’amministrazione”