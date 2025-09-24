Dalla scrivania a Onlyfans, la parabola della maestra Elena Maraga

PUBBLICITÀ

Elena Maraga torna al centro del dibattito pubblico dopo diverso tempo. La content creator per adulti ha infatti deciso di lanciare il suo nuovo calendario, dopo aver ottenuto un grande successo con il suo canale Onlyfans in questi mesi.

La storia e l’allontanamento dalla scuola

Nell’ultimo anno è stata sulla bocca un po’ di tutti e la sua storia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. La 29enne trevigiana infatti insegnava in una scolaresca di Varago Maserada e allo stesso tempo, aveva aperto un canale Onlyfans poiché sosteneva che “una vita con il salario da insegnante a 1200 euro è insostenibile”. A pochi mesi dall’apertura però, le sue foto iniziano a circolare su vari gruppi siccome un papà di un suo alunno le aveva condivise su “una chat di calcetto”. La storia subito alza un grosso polverone che travolge in pieno la maestra.

Elena viene prima sospesa, poi “licenziata per giusta causa” e allontanata definitivamente dal mondo dell’istruzione. La vicenda ha poi costretto il Ministero dell’Istruzione ad aggiornale il Codice di comportamento nazionale per i dipendenti pubblici costringendo ad “evitare dichiarazioni, immagini o commenti che possano danneggiare il prestigio o l’immagine dell’amministrazione”.

Il passaggio da Onlyfans al nuovo calendario 2026

Dopo quasi più di un anno, la “maestra sexy” così chiamata dai suoi fan sui social, è tornata a far parlare di sé. Secondo le sue nuove dichiarazioni, Elena Maraga sta per ultimare la pubblicazione del suo nuovo calendario, realizzato interamente con i guadagni ricavati dal suo canale bianco e azzurro. A detta della creator, sente di “aver realizzato finalmente un sogno”, siccome questo progetto da quanto racconta “è stato l’obiettivo principale sin dall’inizio”. La raccolta realizzata in due versioni, una cartacea e una digitale, contiene una serie di foto in lingerie e alcune di nudo artistico, ma nulla che a che vedere con “materiale pornografico” a quanto dice la star dei social. I suoi “nudi eleganti” sono già disponibili, anche in alcune foto scattate con polaroid, acquistabili assieme al calendario ad un prezzo scontato.