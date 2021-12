Femminicidio a Torre Annunziata, fermato l’uomo che ha sparato alla badante

Oggi pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, allertati dal 112, intervenivano in una casa situata in un palazzo in a via Gambardella. Poco prima delle ore 14 un 81enne del posto, per motivi in corso di accertamento, esplodeva dei colpi d’arma da fuoco nei confronti di una 67enne di origine ucraina.

La donna, badante della sorella dell’81enne, è morta sul colpo. L’anziano è in stato di fermo e non ha opposto resistenza ai militari. Sul posto sono giunti anche i militari dell’Arma, i sanitari del 118 e il procuratore della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso.