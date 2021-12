Torre Annunziata, prof in pensione spara e uccide la badante della sorella: “Non la curava bene”

Una terribile tragedia quella che si è consumata, intorno alle 14 di ieri, a Torre Annunziata. Un uomo di 81 anni, per cause ancora da accertare, ha sparata e ucciso la badante della sorella. La vittima aveva 67 anni ed era di origini ucraine. Sul posto sono giunti i carabinieri della Sezione Radiomobile della stazione locale, che hanno sottoposto a fermo l’81enne, il quale non ha opposto resistenza.

Il racconto dell’uomo: “Non la curava bene”

Si trattava dell’ennesima lite tra l’uomo e la badante. “Non si occupava bene di mia sorella, non le prestava le giuste cure”. Questo il racconto dell’uomo che, inoltre, deteneva regolarmente la pistola in casa. A scrivere la notizia è Il Mattino. Quest’ultimo avrebbe premuto due volte il grilletto, uccidendo la donna. Da ieri sera è in carcere, accusato di omicidio. L’81enne è un professore di matematica in pensione, che ha insegnato anche al liceo classico Benedetto Croce.