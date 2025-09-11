Torre Annunziata si prepara per l’ultimo saluto a Salvatore e Vincenzo, fissati i funerali

PUBBLICITÀ

Torre Annunziata si prepara a dare l’ultimo saluto a Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, i due giovani di 22 e 27 anni morti in seguito all’incidente sull’autostrada A3 verso l’uscita Portici, lo scorso 31 agosto.

Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha proclamato il lutto cittadino.

I funerali di Vincenzo si svolgeranno domani, venerdì 12 settembre, alle 10:30 presso la Chiesa Evangelica A.D.I in via Tagliamento. Familiari, amici e conoscenti si riuniranno per l’ultimo saluto a un ragazzo amato e stimato da tutti. Era tornato da poco a Torre Annunziata dopo tanti anni trascorsi in Umbria con la famiglia.

Salvatore, invece, era il più piccolo del gruppo. Aveva appena scoperto di essere entrato nell’Arma dei Carabinieri. Avrebbe dovuto presentarsi in caserma per prendere servizio. E invece, l’Audi su cui viaggiava insieme a tre amici ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il guardrail. Inutile il tentativo dei sanitari di salvargli la vita, è morto sul colpo. Il rito funebre del 22enne si svolgerà nella Basilica di Santa Maria della Neve alle 10.

Nel frattempo, continua l’inchiesta della Procura di Napoli per chiarire la dinamica della scontro. Il conducente, sopravvissuto all’impatto insieme ad un altro passeggero, è indagato per duplice omicidio stradale.