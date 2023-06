Traffico di droga tra Marano e il Basso Lazio, 7 persone in manette

PUBBLICITÀ

Blitz nella giornata di ieri a Marano, in manette 7 persone per traffico di droga tra i Comuni dell’Area Nord e il Basso Lazio. Gli arrestati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di hashish, nonché di detenzione, a fini di spaccio, di droga. Inoltre è stato contestualmente eseguito un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 700mila euro, corrispondente al volume di affari che sarebbe stato movimentato dall’organizzazione per la vendita della droga.

A finire in carcere nei comuni dell’Area Nord e limitrofi, sono stati: Aniello Prisco, 52enne di Marano, Ferdinando Prisco, 25enne di Marano, Pasquale Moio, 56enne di Marano, Giovanni Cuomo, 36enne di Marano, Gaetano Simeoli, 43enne residente a Villaricca, Alfonso Bianco, 23enne di Napoli e Andrea Lago, 26enne di Casavatore. Tra gli indagati, in tutto 8, figura anche il nome di Mario Mancinelli, 48enne di Acerra. Per lui non è stata prevista alcuna misura cautelare.

PUBBLICITÀ

LA CAMORRA DI MARANO NEL BASSO LAZIO

In particolare l’organizzazione sarebbe stata operativa a Marano, in altri comuni limitrofi e con propaggini anche in territori del basso Lazio ed avrebbe movimentato la droga mediante l’utilizzo di veicoli appositamente modificati con la predisposizione di vani per l’occultamento della droga.