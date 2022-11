Tragedia familiare, padre uccide il figlio dopo una violenta lite 

Un’alba tormentata quella di ieri ad Asti dove un uomo di 61 anni, Piero Pesce, ha ucciso il giovane figlio, Valerio, di 26 anni dopo una lite familiare. Una tragedia nella tragedia, un’uccisione violenta quella di Valerio che ha trovato la morte dalle mani che invece avrebbero dovuto proteggerlo.

La lite e l’uccisione del figlio

Una violenta lite familiare che è poi degenerata nei peggiori dei modi. Nei pressi di via Giovanni XXIII a Canelli, Asti, all’interno del loro appartamento i due hanno litigato bruscamente. Secondo le prime ricostruzioni il padre avrebbe colpito il figlio con un oggetto affilato. Dopo aver leso il figlio uccidendolo è lo stesso padre a chiamare i carabinieri confessando subito il triste gesto.

Sul posto insieme con la volante dei carabinieri, chiamata dal colpevole, sono poi giunti anche i soccorsi del 118. Per il giovane Valerio però non c’è stato più niente da fare. Le prime ricostruzioni classificano il gesto come l’estremo di una lite molto violenta tra i due. Non è ancora accertato il motivo della lite ma le prime ipotesi date dalle ricostruzioni classificano come movente i debiti.

Pare infatti che da tempo la famiglia attraversasse un periodo difficile e che questo avesse portato il giovane a contrarre dei debiti. Quest’ultimi, per ora, sono la causa della furia che ha prima scatenato la lite e poi ha portato il padre a colpire il figlio. I due al momento del delitto erano soli in casa. Il padre è stato arrestato e portato in caserma dai carabinieri di Canelli.