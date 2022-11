Iva al 5% su assorbenti, latte e pannolini: le novità del Governo Meloni per le famiglie

Ancora novità dalla bozza della Manovra 2023; l’iva si abbassa dal 10% al 5% sugli assorbenti, stessa cosa per pannolini ed alcuni prodotti per l’infanzia. Sono varie le misure introdotte dalla Manovra 2023, pare però che la riduzione dell’iva per i prodotti sopracitati non sarà estesa anche ai prodotti di prima necessità. Gli italiani saranno facilitati nell’acquisto di quest’ultimi tramite l’estensione della Social Card.

La “lotta” degli assorbenti

Scartata l’ipotesi di azzeramento dell’iva su pane e latte, operazione che sarebbe costata 500milioni di euro al Governo, viene confermata la riduzione dell’iva al 5% per alcuni prodotti. Assorbenti, pannolini e prodotti di prima necessità ma solo per l’infanzia: biberon, omogeneizzati e “pappine” varie.

Quella di ridurre l’iva sugli assorbenti è una battaglia che oramai va avanti da anni. Un prodotto di prima necessità femminile, prodotto che era, fino all’anno scorso, alla pari con i beni di “lusso” con l’iva al 22%. Fu proprio l’ex premier Mario Draghi ad introdurre in Italia, non di certo capolista d’innovazione su questo argomento, la riduzione dal 22% al 10%. Circa un anno dopo con la neo premier Giorgia Meloni arriva un’ulteriore diminuzione arrivando al 5%.

Pannolini e prima necessità dell’infanzia

Gli assorbenti però non sono gli unici prodotti che “meritano” una sostanziale diminuzione delle accise. Nella lista dei “fortunati” prodotti che rientreranno nel 5% ci sono anche pannolini, omogenizzati e tutti i prodotti di prima necessità infantile. Dal latte liquido a quello in polvere, omogenizzati e semole per bambini; a tutti i prodotti presenti nella Manovra 2023 verranno abbassate le accise in modo tale da permetterne a più persone l’acquisto.