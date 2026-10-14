Tragedia nella struttura psichiatrica a Pozzuoli, 24enne precipita dal balcone e muore

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Chiede sia fatta chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del figlio, la madre di Ruslan, 24enne autistico di Qualiano deceduto dopo essere precipitato da una struttura di riabilitazione a Monterusciello, nel territorio di Pozzuoli. La tragedia si è verificata ieri e sul corpo del ragazzo è stata disposta l’ autopsia.

Al momento sembra che la triste vicenda sia riconducibile a un gesto volontario. “La madre del ragazzo autistico si chiede perché il figlio sia stato lasciato solo – spiega l’ avvocato Sergio Pisani, che assiste la donna – visto che era seguito da terapisti personali durante il giorno e la notte”.

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“Sarà necessario verificare le modalità di assistenza e sorveglianza e ricostruire la sequenza degli eventi”, dice ancora l’ avvocato Pisani che assiste la mamma di Roslan insieme con l’associazione ‘La Battaglia di Andrea’, da anni impegnata nella tutela dei diritti delle persone disabili. “L’obiettivo è ottenere risposte sulle circostanze della morte del giovane e fare in modo che gli elementi rilevanti siano adeguatamente approfonditi”, continua Pisani che aggiunge: “Restano da chiarire con particolare attenzione le circostanze dell’accaduto e le informazioni fornite dalla madre in merito all’organizzazione della sorveglianza”.

Il cordoglio del sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis

“Un’altra notizia di quelle che non vorresti mai ricevere. Un’altra giovane vita spezzata e un’altra famiglia devastata da un dolore che diventa anche rabbia di fronte alle circostanze della tragedia.

Ruslan aveva soltanto 24 anni ed è morto cadendo dal balcone della struttura di riabilitazione dove era in cura.

Da genitore comprendo le ragioni della sua mamma che chiede tutta la verità sulle cause dell’incidente che non ha dato scampo al povero Ruslan.

Da primo cittadino sono vicino alla famiglia, alla quale ho già assicurato la disponibilità a sostenerla ed a supportarla.

Sono certo che le forze dell’ordine sapranno dare risposte celeri e certe alla domanda di verità invocata da una madre che ha perso il proprio giovane figlio.

A lei e a tutti quelli che hanno voluto bene a Ruslan giunga l’abbraccio mio e di tutta la comunità di Qualiano”.