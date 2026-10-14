Tragedia nella struttura psichiatrica a Pozzuoli, 24enne precipita dal balcone e muore

Chiede sia fatta chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del figlio, la madre di Ruslan, 24enne autistico di Qualiano deceduto dopo essere precipitato da una struttura di riabilitazione a Monterusciello, nel territorio di Pozzuoli. La tragedia si è verificata ieri e sul corpo del ragazzo è stata disposta l’ autopsia.
Al momento sembra che la triste vicenda sia riconducibile a un gesto volontario. “La madre del ragazzo autistico si chiede perché il figlio sia stato lasciato solo – spiega l’ avvocato Sergio Pisani, che assiste la donna – visto che era seguito da terapisti personali durante il giorno e la notte”.
“Sarà necessario verificare le modalità di assistenza e sorveglianza e ricostruire la sequenza degli eventi”, dice ancora l’ avvocato Pisani che assiste la mamma di Roslan insieme con l’associazione ‘La Battaglia di Andrea’, da anni impegnata nella tutela dei diritti delle persone disabili. “L’obiettivo è ottenere risposte sulle circostanze della morte del giovane e fare in modo che gli elementi rilevanti siano adeguatamente approfonditi”, continua Pisani che aggiunge: “Restano da chiarire con particolare attenzione le circostanze dell’accaduto e le informazioni fornite dalla madre in merito all’organizzazione della sorveglianza”.
Il cordoglio del sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis