Tragedia sconvolge la provincia di Caserta, 31enne si toglie la vita: 8 anni fa uccise il fratello

Una terribile tragedia sconvolge la comunità di Caserta dove nella serata di ieri, all’interno del REMS (Residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza) di Marzanello, un ragazzo di 31 anni, Antonio Fabio Sibiano, originario di Macerata Campania è stato trovato cadavere nella sua stanza.

Come riportato dal sito edizione caserta, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Antonio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Caserta.

Nel 2011 Antonio Fabio Sibiano a Santa Maria Capua Vetere uccise il fratello maggiore Martino Sibiano a coltellate.