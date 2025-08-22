PUBBLICITÀ
Tragico incidente tra due moto, Gabriel e Alessandro muoiono a 17 e 21 anni

Tragico schianto nella serata di giovedì 21 agosto a Palermo, in via Duca degli Abruzzi. Due motociclette si sono scontrate e il bilancio è pesantissimo: due vittime e un ferito grave. A perdere la vita sono stati Gabriel Aliberti, 17 anni, e Alessandro Lopriore, 21 anni, entrambi originari della città. Un ragazzo di 16 anni è rimasto seriamente ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale.

Gli agenti della polizia municipale sono ancora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire la posizione del minorenne, di cui non è ancora certo se fosse a bordo con una delle vittime o sull’altro mezzo coinvolto.

Chi erano le vittime

Il più giovane, Gabriel Aliberti, frequentava un istituto professionale con indirizzo Acconciatura. Alessandro Lopriore, invece, era iscritto al corso di laurea in International Relations, Politics and Trade presso l’Università di Palermo. Entrambi hanno perso la vita sul colpo.

