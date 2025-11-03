Travolge e uccide il poliziotto a Torre del Greco, domani sarà interrogato

PUBBLICITÀ

Si terrà martedì mattina alle 9.30 l’interrogatorio di garanzia di Tommaso Severino. Si tratta del 28enne arrestato sabato perché accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti e omissione di soccorso nell’ambito delle indagini sull’incidente stradale avvenuto a Torre del Greco. In quell’occasione ha perso la vita l’agente di polizia Aniello Scarpati mentre è rimasto gravemente ferito l’altro poliziotto Ciro Cozzolino. Quest’ultimo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del mare a causa delle ferite riportate.

L’interrogatorio di garanzia di Severino si terrà nel carcere di Poggioreale, dove il 28enne imprenditore nel settore tessile e residente ad Ercolano è stato trasferito già sabato. Il ragazzo è l’unico tra gli indagati per i fatti avvenuti nella notte di sabato primo novembre, ad essere in carcere. Gli altri 2 maggiorenni presenti a bordo dalla Bmw X4 che ha impattato l’auto della polizia, infatti, sono accusati di omissione di soccorso ma risultano a piede libero. Severino è difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri.

