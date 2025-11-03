PUBBLICITÀ
HomeCronacaTravolge e uccide il poliziotto a Torre del Greco, domani sarà interrogato
CronacaCronaca locale

Travolge e uccide il poliziotto a Torre del Greco, domani sarà interrogato

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Travolge e uccide il poliziotto a Torre del Greco, domani sarà interrogato
Travolge e uccide il poliziotto a Torre del Greco, domani sarà interrogato
PUBBLICITÀ

Si terrà martedì mattina alle 9.30 l’interrogatorio di garanzia di Tommaso Severino. Si tratta del 28enne arrestato sabato perché accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti e omissione di soccorso nell’ambito delle indagini sull’incidente stradale avvenuto a Torre del Greco. In quell’occasione ha perso la vita l’agente di polizia Aniello Scarpati mentre è rimasto gravemente ferito l’altro poliziotto Ciro Cozzolino. Quest’ultimo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del mare a causa delle ferite riportate.

L’interrogatorio di garanzia di Severino si terrà nel carcere di Poggioreale, dove il 28enne imprenditore nel settore tessile e residente ad Ercolano è stato trasferito già sabato. Il ragazzo è l’unico tra gli indagati per i fatti avvenuti nella notte di sabato primo novembre, ad essere in carcere. Gli altri 2 maggiorenni presenti a bordo dalla Bmw X4 che ha impattato l’auto della polizia, infatti, sono accusati di omissione di soccorso ma risultano a piede libero. Severino è difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri. 

PUBBLICITÀ

Morte Aniello Scarpati, il collega Ciro è in ospedale: “Ha bisogno di sangue, donate”

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati