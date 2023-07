Travolge il rivale con l’auto e scappa, serata di paura a Pozzuoli

PUBBLICITÀ

Una violenta lite rischia di trasformarsi in tragedia quando uno dei due contendenti sale in auto e investe l’altro, prima di fuggire. Sabato sera a Pozzuoli la vittima è stata ricoverata in ospedale con contusioni e fratture, guaribili in 35 giorni. L’aggressore è stato rintracciato dalla polizia locale, e denunciato in stato di libertà. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti di Pozzuoli, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, per stabilire la reale dinamica dell’episodio.

Controlli a Mergellina effettuati dalla Polizia di Stato.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 368 persone, di cui 92 con precedenti di polizia, controllato 121 veicoli, di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo e tre sottoposti a fermo amministrativo, e contestato 21 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, guida senza l’uso della cintura di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione e per non aver ottemperato all’alt. Infine, gli operatori hanno denunciato due persone per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.

