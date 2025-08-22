PUBBLICITÀ
Travolto dal furgone in retromarcia, bimbo ucciso in Calabria

Un bambino di 2 anni è morto a Catanzaro dopo essere stato investito da un furgone che era in fase di retromarcia. Il conducente del mezzo non si é accorto di nulla ed è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia di Stato nella sua abitazione. L’uomo, dopo avere appreso la notizia dell’incidente, ha accusato un malore.

L’incidente si é verificato nel quariere Janò, nella periferia cittadina, nel cortile antistante l’abitazione del bambino, che nel momento in cui è stato investito stava giocando da solo dopo essere sfuggito all’attenzione dei genitori.

