CronacaCronaca locale

Trema ancora la terra, scossa di terremoto sul Vesuvio

Di Redazione Internapoli
Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, intorno alle 6:51, nell’area del Vesuvio. L’epicentro è stato localizzato nella zona del Gran Cono, con una magnitudo di circa 1.6 e una profondità di circa 3 chilometri.

Il sisma è stato avvertito lievemente in diversi comuni vesuviani, tra cui Somma Vesuviana, Ottaviano, Massa di Somma e Sant’Anastasia, ma non si segnalano danni a persone o strutture.

Eventi di questo tipo rientrano nella normale attività sismica dell’area vesuviana, costantemente monitorata. Si tratta di scosse di bassa intensità che possono essere collegate a fenomeni naturali di assestamento del suolo e non indicano, allo stato attuale, un aumento del rischio vulcanico.

Il sistema di sorveglianza resta attivo 24 ore su 24 per garantire il controllo continuo dell’area e la sicurezza della popolazione.

