Trema la terra in Campania, forti scosse di terremoto avvertite in Irpinia

Scossa di terremoto questa mattina in Irpinia: la terra ha tremato attorno alle 8.26, con epicentro a Frigento, in provincia di Avellino. La scossa è stata di magnitudo 3.2 ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione, nonostante una profondità di 17 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose, ma solo tanta paura tra i residenti di Frigento e dei comuni limitrofi. La scossa è stata avvertita anche nei comuni della provincia sannita e quella foggiana, non troppo distanti dal comune avellinese indicato come epicentro dalla Sala Sismica Ingv di Roma che ha registrato la scossa.

Terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria, scossa avvertita anche in Campania e Basilicata – articolo del 1/11/22

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nella zona della costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata registrata alle 22.42. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto, è stato localizzato in mare, al largo di Scalea, ad una profondità di 286 chilometri. La scossa è stata avvertita in numerose zone della Calabria, da Catanzaro al Vibonese e al Crotonese, dalla piana di Gioia Tauro a Reggio Calabria, e anche nelle vicine Basilicata e Campania.

Paura e gente in strada nel timore di repliche ma nessun danno a persone o cose, secondo quanto è stato possibile rilevare al momento. La scossa in mare si è verificata nel tratto di mare tra i centri di San Nicola Arcella e Praia a Mare. Malgrado la notevole profondità in cui si è verificata, la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Non c’è stato panico, anche perché la percezione del sisma sulla terraferma è stata minima, ma alcune persone sono scese in strada. Il terremoto è stato avvertito non soltanto in molti centri del Tirreno cosentino, ma lungo tutta la fascia tirrenica ed in alcuni comuni dell’entroterra.