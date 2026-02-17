Tromba d’aria si abbatte su Aversa: crollano pali corrente elettrica, paura in piscina

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla città di Aversa intorno alle 15 di questo pomeriggio. Il vento ha provocato danni in particolar modo nella zona sud della città normanna, dove in una nota piscina, per motivi di sicurezza, sono stati fatti uscir fuori dalle vasche i nuotatori, a causa delle vibrazioni della tensostruttura.

Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, attraverso i propri canali social si è così espresso: “Pochi minuti fa il nostro territorio è stato colpito da una tromba d’aria, con raffiche di vento particolarmente violente. In via Cirigliano si è registrato il cedimento di un muro, mentre in diverse zone si segnalano alberi e pali della pubblica illuminazione caduti. Siamo immediatamente intervenuti con Polizia Municipale, Protezione Civile e Ufficio Tecnico per mettere in sicurezza le aree interessate”.