Truffa del finto poliziotto, 44mila euro spariti in un secondo: denunciata 21enne di Napoli

PUBBLICITÀ

Un bonifico istantaneo da 44mila euro, disposto dopo una telefonata di pochi minuti, e il rischio di perdere tutti i risparmi. È quanto accaduto nel novembre 2024 a una donna residente nel quartiere San Giovanni, a Roma, raggirata da un individuo che si era spacciato per un poliziotto del reparto antifrode.

La vittima era stata contattata telefonicamente dal falso agente, che l’aveva convinta a effettuare un trasferimento di denaro verso uno specifico conto corrente, facendo leva sulla presunta necessità di mettere al sicuro i suoi soldi.

PUBBLICITÀ

La donna aveva quindi disposto un bonifico istantaneo da 44mila euro. Una somma ingente che, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, non è però scomparsa completamente.

Recuperati oltre 41mila euro

I militari della stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni erano riusciti a bloccare tempestivamente la transazione, recuperando e sottoponendo a sequestro quasi tutto il denaro.

Le successive indagini hanno consentito di risalire all’intestataria del conto corrente sul quale era stata indirizzata la somma: si tratta di una 21enne originaria di Napoli, denunciata per truffa. Secondo quanto ricostruito, la giovane potrebbe aver agito con l’aiuto di alcuni complici. La sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

Dopo i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno restituito alla vittima 41.829 euro, recuperando così quasi l’intero importo sottratto.

La vicenda riporta l’attenzione sulle truffe telefoniche in cui i malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o come operatori antifrode, inducendo le vittime a trasferire denaro su conti indicati dai truffatori.