Turista rapinato in via Toledo: due uomini arrestati dopo un inseguimento

PUBBLICITÀ
Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, la Polizia Locale ha arrestato due cittadini extracomunitari che, armati di coltello, hanno aggredito e rapinato un turista americano in via Toledo strappandogli una collana e un orologio di pregio. Gli agenti dell’unità operativa Avvocata, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccare entrambi i responsabili dopo un inseguimento effettuato prima a bordo dell’auto di servizio e successivamente a piedi. La refurtiva è stata recuperata.
Il turista rapinato ha formalizzato denuncia, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale nonostante le lievi lesioni riportate in seguito all’aggressione.
I due arrestati erano sprovvisti di permesso di soggiorno e sono risultati già responsabili, in passato, di reati simili. Entrambi sono stati condotti presso la casa circondariale di Poggioreale, come disposto dal magistrato di turno in Procura che ha ravvisato la loro pericolosità sociale.
PUBBLICITÀ