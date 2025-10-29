Turista rapinato in via Toledo: due uomini arrestati dopo un inseguimento

Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 ottobre, la Polizia Locale ha arrestato due cittadini extracomunitari che, armati di coltello, hanno aggredito e rapinato un turista americano in via Toledo strappandogli una collana e un orologio di pregio. Gli agenti dell’unità operativa Avvocata, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccare entrambi i responsabili dopo un inseguimento effettuato prima a bordo dell’auto di servizio e successivamente a piedi. La refurtiva è stata recuperata.