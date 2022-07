Turista scippato a Napoli, i ladri scappano con l’orologio da 400mila euro

Ancora un turista rapinato a Napoli. Questa volta in un bar di via Santa Lucia, nel centro della città. Un giovane di origini indonesiane era seduto al tavolino dell’esercizio commerciale, con addosso un orologio prezioso. A quel punto, riconosciuta la potenziale vittima, si mettono in azione i ladri che hanno agito in sella ad uno scooter: uno è rimasto sul mezzo, l’altro si è fiondato sul turista e l’ha rapinato. Succede in pochi secondi, anche se il bottino vale centinaia di migliaia di euro.

Così i rapinatori hanno rubato l’orologio da 400mila euro

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di sabato, davanti all’Officina Ba-Bar, uno dei locali più frequentati della zona di Santa Lucia. L’uomo era seduto ai tavoli esterni del bar, sul marciapiedi e ad un passo dalla carreggiata. Addosso aveva un Richard Mille, quello tra i più preziosi: il suo valore si stima sui 400mila euro. Uno dei rapinatori scende dallo scooter, gli strappa con estrema velocità l’orologio, raggiunge il complice e insieme si dileguano.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sono intervenuti sul posto ed hanno avviato gli accertamenti. A riportare la notizia è Fanpage.