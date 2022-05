Uccide la mamma e la fa a pezzi, la confessione choc: “Ora ha smesso di soffrire”

E’ in stato di fermo, accusata di omicidio e occultamento di cadavere, la figlia dell’anziana di 84 anni trovata “a pezzi” nella vasca da bagno. A fare la tristissima scoperta è stata la figlia minore della vittima, la quale dopo mesi di difficoltà nel contattare la madre ha deciso di intervenire.

Il cadavere in Via Boves

L’anziana signora viveva in Via Boves a Melzo, alle porte di Milano. Resiede poco distante dalla madre, a Mediglia, la figlia maggiore accusata di averla uccisa. Nel Trentino era invece residente la figlia minore ed è stata proprio lei a scoprire il cadavere dell’anziana madre. Erano circa due mesi che la figlia residente in Trentino non riusciva a mettersi in contatto con la madre, Lucia Cipriano. Preoccupata per “il silenzio” della madre decide di chiedere informazioni alla sorella maggiore. A quanto raccontato dalla sorella più piccola, sua sorella maggiore le aveva spiegato di aver portato la madre in una Rsa, motivo per cui non era raggiungibile.

A questa versione però la sorella pare non aver mai creduto, motivo per cui decide di partire ed andare a verificare di persona. Erano mesi che nessuno in paese aveva notizie della donna, ed anche l’ultimo avvistamento non è stato “tranquillo”. La donna di 84 anni pare esser stata vista l’ultima volta, circa due mesi fa, mentre vagava per il paese in pigiama. Accompagnata a casa dai Carabinieri da quel momento non viene più rivista.

Accusata di omicidio la figlia maggiore

Questi i racconti emersi, ancora tutti con necessità di conferma. Poco si conosce infatti della vicenda, quel che è certo è la tremenda visione presentatasi agli occhi della figlia minore 47enne. Al suo arrivo sul posto infatti, una volta aperta la porta, la figlia ha ritrovato il cadavere della madre, fatto a pezzi ed in stato di decomposizione, all’interno della sua vasca da bagno.

La figlia 58enne era colei che si prendeva cura dell’anziana signora, all’arrivo della sorella, messa alle strette pare aver detto: “Ho messo fine alla sue sofferenze“. Dopo aver interrogato tutte le figlie la 58enne è stata fermata con l’accusa di omicidio, vilipendio ed occultazione di cadavere. La povera donna non aveva amici e non frequentava nessuno e sulla porta non vi erano segni di effrazione. La causa della sua morte sembra rimanere in ambito familiare.

La scena che si presenta agli occhi della sorella e dei carabinieri è raccapricciante. Parte del corpo della donna infatti era immersa in un liquido probabilmente causato dalla decomposizione. La donna in stato di fermo si è avvalsa della facoltà di non rispondere.