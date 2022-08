Ucciso da un aneurisma a 21 anni, i genitori autorizzano la donazione degli organi

Ucciso da un aneurisma mentre si trova in vacanza a Palinuro. La famiglia di Federico Denti, il 21enne originario di Crema, morto in seguito ad un malore mercoledì scorso, autorizza la donazione degli organi. Lo riporta Il Mattino.

Dopo la tragica morte di Federico, i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi

Dopo la morte cerebrale, causata da un aneurisma e annunciata ai genitori giovedì scorso, è stata avviata la procedura con il lavoro della commissione medica e, in seguito all’autorizzazione della famiglia, ieri mattina e stato eseguito il prelievo degli organi. Sono stati prelevati il cuore destinato a Roma, il fegato e un rene destinati a Napoli e un secondo rene destinato a Salerno.

L’improvviso malore mentre ballava, inutili i soccorsi dei sanitari

Stando a quanto ricostruito finora, il 21enne si è sentito male nella serata di mercoledì mentre stava ballando. All’improvviso si è accasciato a terra ed ha perso i sensi. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il ragazzo all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le cure del caso. Qui i medici hanno notato che le condizioni del giovane erano piuttosto critiche. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Un malore improvviso, accertato poi come aneurisma, che non ha lasciato scampo a Federico. Il 21enne faceva l’animatore da alcuni anni, dopo il diploma con il massimo dei voti, si era iscritto alla facoltà di Ingegneria.

Le parole di cordoglio della madre di Federico

“Tesoro mio, sono stati 21 anni di gioie con te. Il tuo sguardo dolce, il tuo entusiasmo, la tua voce profonda sono marchiati a fuoco nel mio cuore. Sarai in ogni mio buongiorno, in ogni mio pensiero, in ogni sorriso e in ogni lacrima per tutti i giorni a venire”. Queste le parole di dolore della madre.