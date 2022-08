Dramma a Palinuro, il 21enne Federico è morto in vacanza

Si attende ancora una data per i funerali di Federico Denti, il 21enne studente universitario che risiede nel quartiere di Ombriano. Il giovane è deceduto venerdì in seguito a un aneurisma cerebrale che lo ha colpito mentre stava trascorrendo una vacanza a Palinuro con il gruppo degli educatori del Grest. Si sa però che la camera ardente verrà allestita in oratorio.

Dopo le sei settimane, la compagnia degli educatori, tra cui Federico, era partita sabato 23 per trascorrere dieci giorni al mare come riporta la ProvinciaCr. Mercoledì sera, mentre stava ballando con gli amici, Federico si è accasciato improvvisamente accusando un malore. Il ventenne è stato subito soccorso da un’infermiera e da un medico anestesista che si trovavano sul posto, e che hanno provveduto a stabilizzarlo, fino all’arrivo dell’ambulanza sulla quale è stato intubato. Trasportato in ambulanza all’ospedale di Vallo in Lucania, le condizioni di Federico sono subito parse gravissime. Secondo la diagnosi si tratta di una morte cerebrale, causata da un aneurisma.

Un messaggio toccante èquello di Mario Tosi, col quale Federico divideva la stanza a Palinuro: “Caro Fede, fino a sabato la nostra conoscenza si limitava a fugaci ciao quando ci incontravamo in oratorio o eravamo di servizio insieme alle cene. Da quel giorno, sei invece diventato compagno di camera, compagno di vacanza e ora compagno nel mio cuore. Eri una forza della natura, pieno di energia, dai mille talenti, pronto alla battuta, alla risata, a ragionamenti talmente ricchi e particolari che la mia mente faceva fatica a comprenderli. La tua spontaneità nelle relazioni spero mi sia di esempio e lo diventi per tutti quelli che ti hanno conosciuto. Grazie“.