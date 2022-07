Un pedalò affonda al largo di Palinuro, 5 ragazzi salvati da due cani bagnini

Un pedalò affondato nelle acque davanti alla spiaggia delle Saline di Palinuro, e cinque giovani che hanno rischiato di annegare. In particolare, due ragazze in evidente difficoltà in quanto non sapevano nuotare. Ma per fortuna sono intervenuti Vita e Dylan, i due golden retriver della SICS, Scuola Italiana Cani Salvataggio, che le hanno portate subito in salvo, assieme agli altri tre giovani naufraghi. Tutto è bene quel che finisce bene: i cinque hanno poi riempito di abbracci e coccole i due cani della postazione di Palinuro, non nuovi ad episodi del genere.

Cinque ragazzi hanno rischiato di annegare dopo che il loro pedalò è affondato

Tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica 24 luglio, al largo della spiaggia delle Saline di Palinuro. I cinque ragazzi, di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, avevano preso in affitto un pedalò per andare a fare un giro al largo. Poi, per cause ancora da accertare, il pedalò ha iniziato ad affondare, con i cinque ragazzi che sono caduti in acqua aggrappandosi all’unica parte del pedalò stesso rimasta a galla, chiedendo aiuto a riva. Tra i cinque, c’erano anche due ragazze entrate nel panico: una di esse infatti non sapeva nuotare e dunque con le sue grida ha gettato nel panico anche l’amica, con gli altri tre che provavano a calmarle.

Dylan e Vita, due golden retriever, si sono subito lanciati in soccorso dei giovani

A quel punto si sono subito lanciati in acqua Dylan e Vita, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo del “naufragio”: muniti della loro speciale imbracatura galleggiante, i due golden retriever hanno raggiunto i ragazzi e li hanno portati in salvo. Le stesse ragazze in preda agli attacchi di panico, alla vista dei due cani hanno iniziato a tranquillizzarsi, e sono state riportate a riva senza problemi. Giunti in spiaggia, tutti hanno poi abbracciato e baciato Dylan e Vita, protagonisti di questo eroico salvataggio.