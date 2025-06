Classifica degli atenei, l’Università Federico II di Napoli al decimo posto in Italia

PUBBLICITÀ

Il World university ranking 2025 è una iniziativa del Center for World University Rankings. Un organizzazione che ogni anno stila una classifica delle miglior università al mondo. Essa è la più qualificata delle classifiche, e quest’anno ne colpisce 2000 a livello globale. Harvard si riconferma per il quattordicesimo anno la prima in classifica. Ma gli atenei Iitaliani?

La classifica degli atenei Italiani

La prima del nostro Paese è La Sapienza di Roma, che si trova oltre il 100esimo posto. Dopo la Sapienza la classifica colloca l’Università di Padova, che nel 2025 perde cinque posizioni attestandosi al 178esimo posto. A seguire l’Università statale di Milano, che scende di cinque posizioni posizionandosi al 191esimo posto, davanti all’Università di Bologna, al 204esimo posto, e all’Università di Torino, al 242esimo posto.

La Top ten italiana è completata dall’Università di Napoli Federico II 243esima., Ll’Università di Firenze 274. L’Università di Genova 286. Dall’Università di Pisa 288 e dall’Università di Pavia 327. “Con sessantasei università italiane presenti in classifica, l‘Italia è ben rappresentata tra le migliori università al mondo. Tuttavia, ciò che è allarmante è il declino delle istituzioni accademiche nazionali dovuto all’indebolimento delle prestazioni della ricerca e allo scarso sostegno finanziario da parte del governo. Mentre diversi paesi pongono lo sviluppo dell’istruzione e della scienza in cima alla loro agenda, l’Italia fatica a tenere il passo. Senza finanziamenti più consistenti e una pianificazione strategica più solida, l’Italia rischia di rimanere ulteriormente indietro nel panorama accademico globale in rapida evoluzione“, ha commentato Nadim Mahassen, presidente del centro.

