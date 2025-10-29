Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo riguardante alcune confezioni di uova fresche a marchio Spinovo tuorlo rosso, a causa di un potenziale rischio microbiologico.
Il provvedimento riguarda diversi lotti prodotti e commercializzati dall’azienda Spinovo di Bondioli Valentina, con sede dello stabilimento in via Fornace 1, a Spino d’Adda, in provincia di Cremona.
Uova contaminate ritirate dai supermercati, 30 lotti a rischio microbiologico
Le uova interessate sono confezionate in cartoni da 30 pezzi e riportano il marchio di identificazione IT U320E UE. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è compresa tra il 4 e il 19 novembre 2025.
Secondo quanto reso noto dal Ministero, i lotti coinvolti nel richiamo sono contrassegnati dalle sigle TRL0411, TRL0511, TRL0611, TRL0711, TRL0811, TRL0911, TRL1011, TRL1111, TRL1211, TRL1311, TRL1511, TRL1611, TRL1711, TRL1811, TRM0511, TRM0611, TRM0811, TRM0911, TRM1111, TRM1411, TRM1611 e TRM1811.
Il Ministero invita a non consumare le uova appartenenti ai lotti segnalati e a restituirle al punto vendita dove sono state acquistate. Si tratta di una misura precauzionale, disposta in seguito alla rilevazione di un possibile rischio di natura microbiologica che potrebbe compromettere la sicurezza alimentare del prodotto.