Le perle della Campania più forti del Covid, 3 mete napoletane tra le più ambite per le vacanze

Le mete napoletane tra le più ambite per le vacanze. Un giro in barca tra i Faraglioni di Capri, un bagno nella bellissima cornice della costiera Sorrentina e magari, per concludere, una passeggiata all’ombra del Castello Aragonese sull’isola d’Ischia. Potrebbe essere questo l’itinerario della vacanza di milioni di italiani che, in tempi di Covid, hanno deciso di scegliere la provincia di Napoli come meta preferita. Secondo il motore di ricerca di hotel e voli Jetcost.it, le ricerche di alloggi per la seconda metà di luglio sono triplicate rispetto alla prima parte del mese. Questo perché, probabilmente, le notizie incoraggianti sul fronte contagi hanno fatto sì che, almeno in Italia, il turismo cominciasse ad ingranare. Quasi 8 utenti su 10, infatti, hanno cercato destinazioni nazionali.

In termini di preferenze, sembra che gli italiani adesso abbiano voglia di sole e spiagge, come si evidenzia dalle destinazioni predilette nelle loro ricerche con queste caratteristiche (71%); sono meno quelli che scelgono destinazioni nell’entroterra (29%). A figurare nella top 10, ci sono ben tre località della provincia di Napoli. L’isola d’Ischia è l’ottava scelta dei vacanzieri, mentre Sorrento si aggiudica la quinta posizione. Chiude il podio, con la medaglia di bronzo, Capri.

Le mete napoletane tra le più ambite per le vacanze: la classifica completa

1. Jesolo (Friuli-Venezia Giulia)

2. Riccione (Emilia-Romagna)

3. Capri (Campania)

4. Favignana (Sicilia)

5. Sorrento (Campania)

6. Cesenatico (Emilia-Romagna)

7. Roma (Lazio)

8. Ischia (Campania)

9. Alassio (Liguria)

10. Capalbio (Toscana)

Ad incentivare il turismo nel bel Paese è stato il ‘Bonus Vacanze’