Vaccino Covid, la FDA autorizza la terza dose per i bambini di 5-11 anni

La Food and Drug Administration (Fda) americana ha autorizzato la dose booster del vaccino anti-Covid prodotto e sviluppato da Pfizer e BioNtech, destinato ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Come si legge nel comunicato ufficiale, l’ente ha modificato ieri l’autorizzazione all’uso di emergenza per questo vaccino, concedendo il lasciapassare per la somministrazione di un singolo richiamo ai bambini della fascia d’età indicata, almeno 5 mesi dopo il completamento del ciclo primario effettuato con due dosi. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) dovrebbero confermare, con tutta probabilità, l’indicazione della stessa Fda.

Il comunicato ufficiale dell’FDA

“Sebbene nella maggior parte dei casi la COVID-19 tenda a essere meno grave nei bambini rispetto agli adulti, l’ondata di Omicron ha visto più bambini ammalarsi a causa dell’infezione e a essere ricoverati in ospedale, inoltre i bambini possono anche sperimentare effetti a lungo termine, anche a seguito di una malattia lieve”, ha dichiarato nel comunicato stampa dell’FDA il dottor Robert M. Califf, dirigente dell’agenzia. “La FDA sta autorizzando l’uso di una singola dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni per fornire una protezione continua contro la COVID-19. La vaccinazione continua a essere il metodo più efficace per prevenire la COVID-19 e le sue gravi conseguenze, ed è sicuro. Se tuo figlio è idoneo per il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 e non ha ancora ricevuto la serie primaria, vaccinarlo può aiutare a proteggerlo dalle conseguenze potenzialmente gravi che possono verificarsi”, ha chiosato l’esperto.