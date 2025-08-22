PUBBLICITÀ
Venditore di trippa e pub multati a Torre del Greco, gravi carenze igieniche

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
I riflettori sulla sicurezza alimentare sono accesi e i controlli dei Carabinieri si intensificano.
La tutela della salute pubblica passa anche da qui, dall’attenzione che i militari del comando provinciale di Napoli prestano ogni giorno, nei luoghi dove l’estate porta più clienti che regole. Nelle ultime ore, le ispezioni hanno fatto tappa a Torre del Greco e nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Il blitz a Torre del Greco

Sul litorale torrese, i carabinieri della compagnia locale e quelli del NAS hanno puntato l’attenzione sulla vendita ambulante di alimenti. Nei guai il titolare di una paninoteca dove sono state rilevate carenze igieniche e irregolarità nella tracciabilità degli alimenti: 20 i chili di prodotti sequestrati, 3mila euro il conto delle sanzioni.

Carenze igieniche anche per una venditrice di trippa. Per l’imprenditore, punita anche l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo HCCP. Le sanzioni in questo caso raggiungono i 2mila euro.

Controlli ai Quartieri Spagnoli

Nei Quartieri Spagnoli, una ristoratrice ha impiegato personale senza che fosse stato inviato a visita medica per l’idoneità prevista dalla sorveglianza sanitaria e omesso di assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Di 2500 euro la multa comminata dai militari della Compagnia Centro insieme a quelli del NIL.

