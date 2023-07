Venere degli stracci, ipotesi gara social dietro al rogo: raccolta fondi per ricostruirla

PUBBLICITÀ

"C'è grande sgomento per un atto di grande violenza e, ovviamente, lascia interdetti. Quando si attacca l'arte, si attacca la bellezza, si attacca l'uomo". Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha commentato l'incendio che ha distrutto la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, installata recentemente in piazza Municipio. "Ora c'è la reazione. Rifaremo questa installazione. Questa mattina ho sentito Michelangelo Pistoletto. Questo è un grande simbolo di rigenerazione, di ripartenza, e non può essere fermato né dal vadalismo e né dalla violenza. Lanceremo una raccolta fondi perché la ricostruzione avvenga con una partecipazione popolare. Non ci possiamo fermare davanti a degli atti di vandalismo. Pistoletto era molto amareggiato e ferito però ha grande speranza. Mi ha detto che questo atto deve essere interpretato da noi come un momento di ripartenza. Così faremo: la struttura è rimasta integra", ha spiegato il primo cittadino. Intanto è stata aperta un'inchiesta per individuare i responsabili. Al vaglio le telecamere presenti in zona. Tra le piste più battute c'è ovviamente quella del rogo doloso; di questa ipotesi sembra essere convinta la Fondazione Michelangelo Pistoletto, secondo la quale, negli ultimi giorni, sui social network era nata una sorta di competizione tra bande di ragazzini tra chi avrebbe incendiato per primo l'opera. Una raccolta fondi tra i cittadini per rifare l'opera Venere degli stracci Proprio sul riposizionamento dell'opera, il sindaco Manfredi ha precisato che verrà avviata anche una raccolta fondi, per rendere l'iniziativa popolare e coinvolgere la cittadinanza in maniera più attiva. Il primo cittadino è intervenuto anche sulla questione della mancata vigilanza, dichiarando che non si può controllare ogni angolo e di credere nella vigilanza sociale.

“Non possiamo darla vinta a quattro idioti che hanno voluto solo far del male a Napoli. Le immagini della Venere degli stracci del Pistoletto in fiamme a Piazza Municipio fanno davvero male e se venisse confermata l’ipotesi dolosa sarebbe davvero un fatto gravissimo. Ercolano e il Mercato di Pugliano sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione gratuitamente tutti gli ‘stracci’ di cui ha bisogno il maestro per realizzare nuovamente l’opera” – è quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“Ercolano e in particolar modo il quartiere di Pugliano dal secondo dopoguerra ospitano il Mercato del Vintage che rappresenta una fetta importante della nostra economia, ma anche un fattore identitario al pari degli altri attrattori che insistono sul nostro territorio. Oggi la zona di Pugliano, grazie anche all’impegno dei commercianti e delle associazioni di categoria, vive una nuova primavera. Gli stracci sono una risorsa inesauribile, un esempio virtuoso e concreto della potenzialità del riciclo e che mette in moto una economia circolare. Ercolano è pronta a fare la sua parte donando all’artista tutto il materiale di cui ha bisogno per far rinascere questa splendida opera che, di fatto, rappresenta un po’ anche la nostra idea di futuro: dagli stracci far rinascere storia e bellezza” – conclude il sindaco di Italia Viva.