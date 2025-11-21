Verso Napoli-Atalanta: niente conferenza prepartita per Conte

PUBBLICITÀ

Il Napoli si prepara al ritorno in campo. A seguito della pausa per le Nazionali, i ragazzi di Antonio Conte sfideranno l’Atalanta al Maradona, sabato 22 novembre alle 20 e 45.

Napoli-Atalanta: come ci arriva la squadra di Conte?

I partenopei sono reduci dalla pesante sconfitta al Dall’Ara contro il Bologna per 2-0. Si tratta della terza disfatta rimediata in appena 11 gare disputate. La distanza dal primo posto è di soli 2 punti, ma a preoccupare in casa Napoli è il fattore infortuni che ha colpito anche Zambo Anguissa. Il camerunense, uomo spogliatoio, nonché uno dei protagonisti sin qui in positivo della stagione starà fermo all’incirca 3 mesi e ciò spingerà per forza di cose il tecnico azzurro a trovare delle soluzioni alternative.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, anche Billy Gilmour non dovrebbe prendere parte del match contro gli orobici. Lo scozzese infatti sembra non aver ancora del tutto recuperato dall’infortunio rimediato nel match contro il Como.

Scelte forzate quindi per Conte che si affiderà con molta probabilità ai fedelissimi, con Milinkovic Savic in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e con molta probabilità Gutierrez a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Lobotka agirà da centrale con McTominay ed Elmas come mezz’ala. Il tridente sarà composto da Politano, Neres e Hojlund fresco di gol con la Danimarca.

Dopo lo “smartworking” per staccare e ricaricare le energie, Antonio Conte sceglie il silenzio per far ripartire il suo Napoli. Il club azzurro ha annunciato infatti che il tecnico non terrà alcuna conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta. Una mossa attesa a dire il vero, ma che conferma il momento delicato che sta attraversando l’allenatore a Castel Volturno. Una situazione difficile sotto tanti aspetti e che preferisce affrontare senza mettere ulteriore carne al fuoco o dover rispondere a domande “scomode” o che possano creare ulteriori tensioni in un ambiente già piuttosto teso.

Lungo confronto ieri tra Conte e la squadra. Quello che si attendeva dopo la sosta e col rientro di tutti i nazionali. E con il Napoli che domani giocherà con l’Atalanta due settimane dopo il ko di Bologna. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con tutti i dettagli: “Quello che aveva da dire, il suo pensiero, lo ha espresso ieri alla squadra con il gruppo per la prima volta al completo dopo il rientro di tutti i nazionali. In sala video, nel classico momento di confronto tra una partita e l’altra, Conte si è trattenuto con i suoi giocatori per una riunione durata un bel po’ in cui sono tornati centrali i temi relativi alla partita di Bologna, gli errori in campo e tutto quanto accaduto dopo”.

La nuova Atalanta targata Palladino

Il club bergamasco, ha cambiato guida tecnica, esonerando Juric ed affidandosi a Raffaele Palladino. Nelle prime undici gare infatti, gli orobici hanno collezionato appena 13 punti, con solamente 2 vittorie all’attivo. Il nuovo tecnico, debutterà proprio al Maradona, contro i Campioni d’Italia in un clima assai bollente. Secondo alcune fonti, la prima Atalanta di Palladino scenderà in campo con un 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta, Kossonou, Hien ed Ahanor in retroguardia. A centrocampo agiranno Ederson e Pasalic, con Bellanova e Zappacosta sulle fasce. In attacco dovrebbe partire titolare il tridente composto da Lookman, Scamacca e De Ketelaere.