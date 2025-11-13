Infortunio Anguissa, arrivano brutte notizie per i tifosi del Napoli

PUBBLICITÀ

Brutte notizie per il Napoli e per André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha lasciato il ritiro della propria nazionale dopo aver riportato un infortunio muscolare durante l’allenamento di ieri. A confermarlo è stata la stessa Federazione camerunense, che ha comunicato l’esito dei primi esami medici.

“Zambo Anguissa soffre di una lesione muscolare alla coscia sinistra, secondo un’ecografia eseguita questa mattina. Nelle prossime ore verrà effettuata una risonanza magnetica a Napoli”, si legge nella nota ufficiale.

Il giocatore ha già fatto ritorno in città per proseguire gli accertamenti presso lo staff sanitario del club. Solo la risonanza potrà stabilire il grado della lesione e i conseguenti tempi di recupero, ma in casa azzurra cresce la preoccupazione per una possibile assenza prolungata, in un periodo cruciale della stagione.

Anguissa, perno insostituibile del centrocampo partenopeo, aveva già saltato alcune partite in ottobre per un fastidio muscolare. L’auspicio è che il nuovo stop non sia grave, ma l’allarme è scattato: il Napoli rischia di dover affrontare il ritorno in campo dopo la sosta senza una delle sue pedine più preziose.