Verso Napoli-Juventus, squadre in emergenza: infortuni pesanti per entrambe le squadre

Napoli-Juventus si avvicina. Il big match andrà in scena il giorno 7 dicembre alle ore 20 e 45 al Maradona. I Campioni d’Italia guidati da Antonio Conte sfideranno la compagine del neo tecnico Luciano Spalletti, grande ex della gara.

Il vista di Napoli-Juventus: il momento delle due squadre

Gli azzurri sono primi in classifica appaiati al Milan con 28 punti conquistati in 13 gare disputate. Dopo la disfatta di Bologna, per i ragazzi di Conte sono arrivate ben 4 vittorie consecutive tra campionato, Champions League e Coppa Italia che hanno rilanciato le ambizioni del gruppo squadra. I bianconeri invece, hanno sin qui collezionato 23 punti e sono distanti di ben cinque lunghezze dai partenopei. Nell’ultimo periodo, le vittorie contro Cagliari, Bodo Glimt e Udinese hanno rilanciato le ambizioni della società, e il match del Maradona servirà a testare sin dove potrà spingersi la compagine di mister Spalletti.

I partenopei dovrebbero scendere in campo con un solido 3-4-3 con: Milinkovic-Savic tra i pali; Beukema, Buongiorno e Rrahmani in difesa; Di Lorenzo, McTominay, Elmas e Olivera a centrocampo ed un tridente offensivo composto da Neres, Hojlund e Lang.

I bianconeri dovrebbero optare per un 3-4-2-1 con Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, David.

Verso Napoli-Juventus: continua l’emergenza infortuni per Conte

Nelle ultime ore un nuovo infortunio si è aggiunto in casa Napoli. Stanislav Lobotka infatti, ha rimediato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Lo slovacco, assente per scelta in Coppa Italia lo scorso mercoledì 3 dicembre, sarà ai box per un tempo ancora indefinitivo, ma con molta probabilità salterà le sfide contro rispettivamente Juventus, Benfica e Udinese, puntando al rientro in Supercoppa contro il Milan il 18 dicembre.

L’infortunio di Lobotka, si aggiunge ai numerosi problemi fisici che stanno condizionando la stagione azzurra, molti dei quali proprio a centrocampo. In Napoli-Juventus infatti, gli indisponibili in questa zona del campo saranno ben 4: De Bruyne, Gilmour, Anguissa e Lobotka. Conte ed il suo staff, saranno costretti ad effettuare delle scelte forzate, con i soli McTominay, Elmas e il giovane Vergara pronti a giocare in quella zona del campo. Non saranno disponibili per la partita neppure i vari Meret, Gutierrez e Lukaku con quest’ultimo che scalpita per tornare tra i convocati in Supercoppa.

Anche Spalletti deve far fronte al problema infortuni

In vista di Napoli-Juventus, anche i bianconeri sono alle prese con l’emergenza infortuni. Nelle ultime ore infatti, oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Rugani, si sono aggiunti Vlahovic e Gatti. Il centravanti serbo nell’ultimo match di campionato, contro il Cagliari è stato sostituito anzitempo e nelle scorse ore a seguito degli esami strumentali si è evidenziata una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, che lo terrà lontano dai campi per circa 3 mesi. Lo stesso Gatti, infortunatosi nel match di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, nelle ultime ore ha subito un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro, che lo terrà fermo ai box per diverso tempo.