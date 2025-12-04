Infortunio Lobotka, non solo Elmas: anche 3 difensori hanno già giocato a centrocampo

PUBBLICITÀ

L’infortunio di Stanislav Lobotka rende ancora più complicati i piani di Antonio Conte, già costretto a rinunciare a Frank Anguissa, Billy Gilmour, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Manuel Gutierrez e Alex Meret. Il tecnico salentino dovrà fare a meno dello slovacco nel big match di domenica sera con la Juventus, a causa di un risentimento muscolare accusato mentre effettuava semplici esercizi di riscaldamento durante Napoli-Cagliari.

Con il centrocampo ridotto all’osso, sarà Eljif Elmas ad affiancare Scott McTominay, tornando a giocare, a distanza di quattro giorni, in una posizione di campo per lui tutt’altro che naturale.

PUBBLICITÀ

Mai in carriera il macedone era stato utilizzato in un duo di centrocampo, ma l’emergenza lo costringerà a reinventarsi per l’ennesima volta. Durante la sua doppia esperienza all’ombra del Vesuvio, Elmas ha giocato da esterno d’attacco e da mezzala (sia destra che sinistra), ma anche da falso nueve nei quarti di Champions a San Siro contro il Milan nel 2023. Ora gli toccherà agire quasi da regista, con il solo Antonio Vergara in grado di dargli il cambio.

L’infortunio di Lobotka potrebbe però aprire spazio proprio al talento frattese, che ha convinto alla sua prima uscita da titolare con la maglia del Napoli.

Difficile individuare altre alternative per Conte, che potrebbe essere costretto a convocare alcuni ragazzi della Primavera o a valutare soluzioni estreme, come l’utilizzo di un difensore centrale come Michele Marianucci in mediana. In realtà, in quel ruolo ha giocato anche Amir Rrahmani in una sola circostanza: a undici minuti dalla fine di Spartak Mosca-Napoli, Spalletti lo schierò al posto proprio di Lobotka.

Una presenza da mediano anche per Sam Beukema (68 minuti con l’Heerenveen Under 21). L’unico ad aver giocato in Serie A da centrocampista vero e proprio è però Pasquale Mazzocchi, schierato titolare in mediana da Davide Nicola in Fiorentina-Salernitana del 9 novembre 2022.