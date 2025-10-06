Vertenza ex Motel Agip, approvato l’incremento del contributo per le famiglie

PUBBLICITÀ

La Giunta comunale ha approvato, con una delibera, l’incremento del contributo economico una tantum a favore dei nuclei familiari destinatari del provvedimento di sgombero dell’immobile comunale ex Motel Agip, in Via Roma verso Scampia n. 52.

L’intervento nasce dalla necessità di garantire un sostegno concreto alle famiglie in condizione di estrema fragilità sociale ed economica, impossibilitate ad accedere autonomamente a soluzioni abitative alternative.

Per fronteggiare le reali esigenze dei beneficiari, la Giunta ha deliberato il raddoppio degli importi previsti per ciascuna fascia contributiva, in particolare:

€ 6.000,00 per nuclei da 1-2 componenti

€ 8.000,00 per nuclei da 3 componenti

€ 10.000,00 per nuclei da 4 o più componenti

Il provvedimento riguarda 27 nuclei familiari, censiti dal Servizio Polizia Locale Unità Operativa Tutela del Patrimonio, che risultano ancora residenti nella struttura al momento dello sgombero.

La copertura finanziaria dell’incremento sarà garantita da un prelievo dal fondo di riserva pari a 21.000 € che si aggiunge allo stanziamento già previsto di 161.000€.

L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica dei requisiti di accesso, tra cui l’assenza di titolarità di diritti reali su immobili e di precedenti assegnazioni per le stesse finalità.

L’Amministrazione comunale, consapevole della complessità della situazione, accompagnerà il contributo economico con percorsi di presa in carico sociale, attivati dal Servizio Sociale della Municipalità 7, a sostegno di minori, anziani, disabili e persone in condizione di vulnerabilità.