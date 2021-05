La città di Pomigliano piange la morte della piccola Vianel Antignani. Papà Luca e mamma Laura sono stati colpiti dal tremendo lutto. Sono tantissimi amici e parenti che stanno scrivendo parole di cordoglio per la bimba.

“Carissimi Laura e Luca, la morte prematura di un bambino è già di per se difficile da accettare, immagino la rabbia ed il dolore che proverete per quello che è successo alla vostra cara figlia, in questo momento di sconforto vi giungano la vicinanza di una comunità che vi vuole bene e vi abbraccia affettuosamente“, scrive Luca.

LE DEDICHE PER VIANEL

Domenico Manna, musicoterapeuta Clinico comportamentale e Tecnico RBT ABA VBA Tutor DSA presso il Centro ISO Riabilitativo per l’età Evolutiva APS, ha scritto un post su Facebook per Vianel: “La principessa Vianel, con i suoi bellissimi occhi espressivi gioiosi luminosi, oggi Dio l’ha voluta al suo fianco tra gli angeli del paradiso. Resterai sempre nel mio cuore..! mamma Laura e papà Luca siete stati unici, immensi, amorevoli, attenti, scrupolosi, oggi e per sempre potrete essere orgogliosi di aver vissuto con un piccolo angelo che vi ha amato e che vi proteggerà dal cielo. Vi abbraccio Laura e Luca”.

“Ci stringiamo tutti in un grande abbraccio a Luca e Laura Antignani. Il ricordo della loro Vianel vivrà nei cuori di chi l’ha amata. Le più profonde condoglianze da Confcommercio Pomigliano. Ciao piccolo angelo“, commenta la Confcommercio di Pomigliano

“Purtroppo il Signore ha voluto a sé un altro angioletto. Colei che veglierà e pregherà per voi. R. I. P. Vianel. Tutta l’Associazione battenti rione palazzine si stringe al dolore della famiglia Antignani“, scrive l’Associazione Maria Santissima dell’Arco.