Spiagge libere a Vico Equense saranno vietate ai non residenti. E’ la decisione del sindaco, Andrea Buonocore, che ha emanato un’ordinanza in materia, anche alla luce della riduzione dei posti disponibili alla luce degli spazi per il giusto distanziamento. Brutte notizie per coloro che si vogliono recare al centro della costiera sorrentina.

STOP ALLE SPIAGGE LIBERE PER I NON RESIDENTI

“L’anno scorso – dice il sindaco in un video su Facebook – abbiamo sperimentato un provvedimento che ha trovato consenso nella comunità. Vogliamo continuare su questa strada. Vico da sempre ha fatto della accoglienza e della ospitalità una regola”. Sia chiaro, dice Buonocore “a Vico possono venire a fare il bagno tutti. I nostri lidi sono aperti a tutti. Solo che riserviamo alcuni tratti di spiagge ai cittadini residenti, considerando come tali anche i proprietari di seconde case e gli ospiti di alberghi e strutture extralberghiere”. Già da oltre una settimana, evidenzia Buonocore, siamo Covid free. Da un lato c’è un senso di sollievo, dall’altro la necessità di tenere sempre alta la guardia”.