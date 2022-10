Francesco investito e ucciso a 18 anni, arrestata la 23enne alla guida: positiva a narco e alcol test

E’ stata arrestata la ragazza di 23 anni che la notte scorsa ha investito ed ucciso il 18enne Francesco Valdiserri in via Colombo a Roma. La giovane, in base a quanto si apprende, è risultata positiva agli esami tossicologici ed alcolemici.

Per lei l’accusa è di omicidio stradale. La ragazza è ora agli arresti domiciliari. La ragazza, dopo il tragico impatto, è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio per alcune ferite e lì sottoposta agli esami di rito. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della Polizia Locale dell’XI Gruppo, diretti da Massimo Fanelli. Le forze dell’ordine hanno proceduto anche al sequestro dell’auto, a bordo della quale – al momento dell’incidente – si trovava anche un passeggero di 21 anni che ha riportato lievi ferite. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. (ANSA).

Dramma a Roma, Francesco investito e ucciso da un’auto pirata: aveva 18 anni

Il giovane è il figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. In un commovente post sui social la madre, Paola Di Caro, racconta della tragedia. “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, scrive Di Caro.

Immediato il cordoglio espresso ai giornalisti da parte degli esponenti politici di tutti gli schieramenti, a partire dalla leader di FdI Giorgia Meloni: “@PaolaDiCaro Cammineremo con te, perchè tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”, ha twittato la premier in pectore.

Ma numerosissimi sono stati i messaggi del mondo della politica. “Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera”commenta su Twitter Salvini. “Con Francesco, con te, con voi. Sempre”, scrive il segretario del Pd, Enrico Letta. “Impensabile dolore. Ti siamo vicini. Un grandissimo abbraccio” sono invece le parole di Carlo Calenda.