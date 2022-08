Squalo ritrovato sulla spiaggia Salerno, sorpresa tra i bagnanti

Stamattina i bagnanti si sono trovati davanti un’inaspettata sorpresa, infatti, davanti ai loro occhi è apparsa la carcassa di uno squalo Capopiatto. Il corpo esanime dell’animale è stato portato dalla corrente sulla spiaggia di Baia tra Salerno e Vietri sul Mare. Subito è partita la corsa alla foto e al video, infatti, i social abbondano di questi contenuti. Lo squalo è stato trasportato via con un muletto.

La specie vive soprattutto negli oceani, ma si trovano in tutto il globo in acque tropicale e temperate. Nell’Atlantico Occidentale abitano le acque dalla Carolina del Nord alla Florida negli Stati Uniti e dal Golfo del Messico Settentrionale al Nord dell’Argentina. Nell’Atlantico Orientale invece si trovano dalla zona di Islanda e Norvegia fino alla Namibia, ed anche nel Mediterraneo.

L’ASPETTO DELLO SQUALO CAPOPIATTO

Noto anche come sei branchie o squalo vacca, appartiene al genere Hexanchus ed è il più grande squalo della famiglia Hexanchidae, in quanto può raggiungere i 5,4 metri. Il colore del corpo varia dal rossastro al marrone fino al nero. Ha una linea laterale luminosa lungo i fianchi e sulle punte delle pinne. Sui fianchi ci sono anche dei punti più scuri. In genere il corpo appare pesante e potente e fusiforme , con la testa tozza, arrotondata e dei piccoli occhi. Mentre la pupilla è nera il resto dell’occhio è di un blu marino fluorescente. Questi squali hanno sei paia di fessure branchiali molto allungate, mentre sappiamo che la maggior parte degli squali odierni ne ha 5. La bocca è ventrale con sei file di denti disposti a pettine e simili a lame.

La pinna anale è più piccola di quella dorsale. Sono dotati di una sola di queste ultime, posta vicino alla pinna caudale. Le pinne pettorali sono allargate e con le punte arrotondate. Negli adulti le dimensioni possono diventare considerevoli, e variano in base al genere. Il maschio è infatti al massimo lungo tra i 309 ed i 330 cm, mentre la femmina è in media lunga tra i 350 ed i 420 cm. Si sono registrati comunque dei casi di lunghezza pari a 482 cm. La massa corporea più grande mai misurata è invece di 590 kg. La specie assomiglia a molti dei fossili di squalo del Triassico. Sono infatti più numerosi gli Hexanchus estinti che quelli ancora viventi.