Villaricca. Il Covid torna ad uccidere, morta la 37enne Giusy: la mamma aveva lanciato un appello 7 giorni fa

Il 2022 inizia con un lutto che ha sconvolto l’intera comunità di Villaricca. La 37enne Giusy Barbato è deceduta dopo aver lottato con tutte le sue forze. Non è sopravvissuta nonostante l’impegno dei sanitari. La donna si è spenta all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. L’odissea della 37enne è cominciata quando ha scoperto la positività al Covid-19. Il nucleo familiare è composto da 5 persone e in 4 sono positivi al virus. Le condizioni di Giusy sono sembrate fin da subito complesse portandola fino al ricovero all’ospedale di Pozzuoli. E’ stata poi trasferita a Frattamaggiore. In questo lasso di tempo, la famiglia ha continuato a sperare in un miglioramento e poi oggi è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Quella telefonata ha fatto crollare il mondo fatto di speranze della famiglia Barbato.

L’appello della famiglia Barbato di Villaricca circa una settima fa

“Vogliamo aiuto, abbiamo bisogno di aiuto perché ci sentiamo soli ad affrontare questo incubo. Non è giusto, non può succedere. Non deve succedere”. Meno di una settima fa, la famiglia Barbato, in esclusiva ad Internapoli.it, aveva lanciato un accorato appello. A parlare era stata Maria Teresa, madre di Giusy, che chiedeva chiarimenti e sostegno. Maria Teresa non è vaccinata perché affetta da patologie. Stessa decisione è stata presa dagli altri componenti della famiglia. “Ci sentiamo abbandonati da tutti da sei giorni. Abbiamo fatto i debiti per pagare un medico privato a cui abbiamo dato a giorni alterni 200 euro. Stiamo pagando le bombole d’ossigeno e ci sentiamo allo stremo delle forze. Abbiamo pagato anche i tamponi. Ho paura per mia figlia di 37 anni che è stata portata all’ospedale di Pozzuoli. Mi hanno appena detto che devono intubarla. Mio marito Carmine è negativo al Covid e vive in un’abitazione separata. E’ arrivato, nel cuore della notte, fino a Casoria per procurarci una bombola d’ossigeno. Mi sembra di vivere un incubo”.