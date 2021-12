I beneficiari del Reddito di Cittadinanza puliranno il centro vaccinale di Villaricca

La Commissione Straordinaria di Villaricca ha approvato il Puc che prevede la sanificazione e l’igienizzazione del Centro Hub Vaccinale. Quindi i beneficiari del Reddito di Cittadinanza dovranno pulire e sorvegliare tutti gli ambienti della struttura situata in via Napoli, inoltre gli incaricati nell’ambito dei Progetti utili alla collettività dovranno curare l’ordine ed tenere pulito sia dell’interno che all’esterno. I cittadini saranno collocati nelle strutture interne ed esterne dell’Hub localizzate nelle diverse aree. Tutto dipenderà dalle predisposizioni e dalle competenze personali emerse in fase di valutazione preliminare da parte dell’assistente sociale.

I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA E L’IMPIEGO NEL HUB VACCINALE

A questo Puc parteciperanno 15 beneficiari del Reddito di Cittadinanza che saranno impiegati dalle 8 ore fino alle 16 ore settimanali che si svilupperanno sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese. Le eventuali ore perse devono essere recuperate nel mese stesso o in quello successivo. L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare, comunque non può in alcun modo superare le 8 ore. Il Puc è approvato nella delibera firmata dai Commissari Rosalba Scialla, Antonio Giaccari, Desirèe D’Ovidio.