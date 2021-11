Villaricca. “No alla violenza”, corteo della scuola Siani dopo l’aggressione al prof

Manifestazione per dire ‘no’ alla violenza alla scuola Giancarlo Siani di Villaricca. Alle 15 sono scesi in strada armati di cartelloni genitori, insegnanti e allievi dopo l’aggressione al docente di lettere all’esterno del plesso. Il corteo ha sfilato in difesa della scuola e della legalità. Alla manifestazione erano presenti anche le forze dell’ordine. Carabinieri, vigili e polizia di Stato si sono occupati dell’ordine pubblico. Una folla, con il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid, ha sfilato in corteo. All’evento anche le associazioni presenti sul territorio. Il Coordinamento di Napoli Nord con Salvatore Salatiello si è unito alla manifestazione “per esprimere la propria solidarietà al docente aggredito da un gruppo di studenti, alla Dirigenza Scolastica e a tutta la Scuola italiana che deve rappresentare per tutti noi un irrinunciabile presidio di Civiltà, Legalità e di Cultura Democratica”.

L’aggressione al docente della Siani

La settimana scorsa un terribile evento ha scosso l’intero panorama scolastico non solo di Villaricca. L’intera provincia napoletana ha manifestato la propria solidarietà al docente aggredito. Erano circa le 13 e 30 e l’insegnante era uscito da poco dall’istituto Giancarlo Siani di Villaricca. Supplente di lettere da solo una settimana, tutto si aspettava tranne quello che gli è accaduto. Un gruppo di giovani l’ha aggredito mentre era in sella al suo scooter. Poche parole e poi sono passati ai fatti. L’uomo di 51 anni, dopo la violenza subita, è ricorso alle cure mediche presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Il docente non ha riportato ferite gravi ed è stato dimesso poco dopo. Un richiamo in aula ha scatenato la violenza. Una disattenzione sottolineata dal docente ha scatenato l’ira del gruppo. L’intero istituito subito ha manifestato la vicinanza all’insegnante. Il giorno seguente, infatti, c’è stata una piccola manifestazione interna. Tutti i ragazzi hanno gridato ‘NO’ circondando simbolicamente la scuola.