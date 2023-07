Vincenzo muore dopo la caduta al cantiere, dramma nel Casertano

PUBBLICITÀ

Per quasi un mese Vincenzo Reale ha lottato per la vita dopo essere precipitato dal tetto di un’azienda di Pastorano così come riportato CasertaNews. Purtroppo ieri il 42enne operaio di Macerata Campania è deceduto a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Vincenzo era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 9 giugno insieme all’altro lavoratore Pasquale Cosenza.

IL COLLEGA PASQUALE COSENZA

Lo scorso 13 giugno è deceduto l’operaio Pasquale Cosenza, che il 9 giugno è precipitato da un capannone di un’azienda, dall’altezza di nove metri circa, nella zona industriale di Pastorano, mentre stava montando dei pannelli solari. Il 43enne, sposato con un figlio, è morto per le ferite riportate nella caduta all’ospedale di Caserta, dove era ricoverato in condizioni gravissime dal giorno dell’infortunio.

Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri di Capua e dall’Asl di Caserta, sembra che uno dei due lavoratori sia scivolato per primo, e l’altro abbia provato a trattenerlo cadendo a sua volta. La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva aperto già venerdì un fascicolo per lesioni gravissime, che ora diventerà di omicidio colposo. Cosenza, così come il collega, lavorava per un’azienda che installa pannelli solari.