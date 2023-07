Hashish, cocaina e telefonini nel carcere di Ariano Irpino: maxi sequestro della Penitenziaria

PUBBLICITÀ

Brillante operazione da parte del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Ariano Irpino. A dare la notizia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per voce del segretario regionale della Campania Tiziana Guacci. “A seguito di un’articolata indagine portata avanti dai poliziotti penitenziari, sono stati sequestrati 25 telefonini di vario tipo, muniti di carica batteria. Oltre a 950 grammi di hashish e 215 grammi di cocaina, tutti nascosti in vari borselli. Droga e telefonini erano sicuramente destinati al traffico interno che avrebbe permesso di ricavare i dovuti introiti ben più sostanziosi rispetto al mercato esterno. Grande plauso del SAPPE giunga al personale di Polizia Penitenziaria. Che, con grande professionalità e nonostante la grave carenza e le difficili condizioni di lavoro, ha stroncato questa attività illecita all’interno del penitenziario di Ariano Irpino”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, plaude “alla professionalità, abnegazione e astuzia che ha contraddistinto l’operato del personale di Polizia Penitenziaria” e sottolinea: “dobbiamo registrare purtroppo anche qui ad Ariano Irpino i tentativi di una criminalità che cerca di entrare in maniera illecita ovunque. Il plauso del SAPPE va al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che – ancora una volta in maniera brillante, con immediata risoluzione investigativa e con un professionale intervento – ha stroncato sul nascere la detenzione e l’uso di droga e telefoni cellulari in carcere”.

