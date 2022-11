Violenta rapina a Napoli, marito e moglie scippati mentre facevano shopping

Domenica pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Ferrara per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre passeggiava sul marciapiedi con la moglie quest’ultima era stata avvicinata alle spalle da una persona a bordo di uno scooter che, dopo averle strappato la borsa facendola rovinare al suolo ed averla trascinata per alcuni metri, si era data alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, in seguito alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina e di un esercizio commerciale, hanno ricostruito le fasi della rapina ed i successivi passaggi dell’autore del reato nelle vie cittadine. Ieri pomeriggio gli agenti, in un garage di vico Tronari ai Cristallini, hanno intercettato il mezzo utilizzato dall’uomo per compiere la rapina e, dopo poco, hanno bloccato il presunto rapinatore; inoltre, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione dove hanno rinvenuto indumenti corrispondenti a quelli usati per commettere il reato.

Un 49enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di P.G. per rapina aggravata.